Туркменистан принял участие в онлайн-встрече Диалога «Центральная Азия + Япония»

Туркменистан принял участие в восьмом совещании министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия + Япония» в формате видеоконференции. С туркменской стороны во встрече принял участие замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между странами Центральной Азии и Японии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено ключевым аспектам международной повестки дня, а также региональной безопасности и стабильности.

Выступая на заседании, представитель Туркменистана отметил необходимость объединения усилий и ресурсов государств региона и мира в борьбе с пандемией и преодолении её негативных социально-экономических последствий. В этой связи была подчеркнута актуальность обмена опытом на регулярной основе ученых-медиков и представителей других профильных специальностей.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы укрепления безопасности границ, обеспечения региональной стабильности и создания условий для развития экономического партнерства в Центральной Азии. В этой связи была отмечена роль международного сообщества и особенно ентрально-азиатского региона в нормализации ситуации в Афганистане.

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