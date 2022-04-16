Президент Туркменистана открыл в городе Туркменбаши многопрофильную больницу

Президент Сердар Бердымухамедов в ходе поездки в Балканский велаят (область) принял участие в открытии в городе Туркменбаши многопрофильной больницы на 400 мест.

В 7-этажном здании больницы располагаются 27 отделений, в том числе отделения функциональной диагнос­тики, оториноларингологии, нейрохирургии, внутренних болезней, скорой помощи, физиотерапии, реа­билитации, анестезиологии, реанимации и т.д. Больница оснащена современным медицинским оборудованием. Во всех отделениях больницы установлена цифровая система связи, которая позволяет экст­ренно обмениваться необходимыми данными и оперативно организовывать консилиумы. В новом медицинском учреждении будут работать 1200 человек медперсонала.

Выступая на церемонии открытия, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что повышение уровня жизни народа, развитие сел и городов является одним из приоритетных направлений политики Туркменистана.

Глава государства подчеркнул, что в столице и регионах страны осуществляется масштабное строительство и сдача в эксплуатацию новых больниц, домов здоровья, рекреационно-оздоровительных центров, санаториев и спортивных комплексов высокого уровня.

Глава государства также провел в актовом зале новой больницы короткое совещание с медицинскими работниками. Туркменский лидер поручил министру здравоохранения создать в структуре генеральной дирекции международных медицинских цент­ров центр лечения соматических заболеваний. По мнению президента, здание центра целесообразно построить рядом с Международным центром хирургии и эндокринологии в Ашхабаде. Также глава государства отметил необходимость строительства в столице еще одного стоматологического центра и поручил подготовить предложения по этому вопросу.

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