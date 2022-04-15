Президент Туркменистана посетил международный морской порт Туркменбаши на Каспии

Президент Сердар Бердымухамедов в ходе поездки в Балканский велаят (область) посетил международный морской порт Туркменбаши на Каспии.

Здесь главе государства о работе порта и оснащении его терминалов рассказал генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при правительстве Туркменистана Мамметхан Чакыев. По его словам, порт города Туркменбаши предоставляет клиентам наиболее выгодные условия транспортировки грузов в Европу и регион Индийского океана, а оснащение портовых терминалов позволяет значительно экономить время при погрузке товаров.

Президент Сердар Бердымухамедов ознакомился с работой таможенной и пограничной службы, а также грузового терминала порта. Контейнерный терминал порта имеет возможность принимать грузы одновременно с 12 судов. В акваторию морского порта Туркменбаши, расположенного на перекрестке дорог из Азии в Европу, в среднем в год заходят более полутора тысяч судов, и этот показатель постоянно растет.

Глава государства также посетил судостроительный и судоремонтный завод «Балкан». Это предприятие, расположенное на территории порта, открыло широкие возможности для активной судостроительной деятельности. Здесь наряду с судостроением выполняется полный цикл работ по ремонту танкеров, сухогрузов, буксиров и других судов. Потенциал данного комплекса позволяет ежегодно строить 4–6 судов, а также производить ремонт и техническое обслуживание 20–30 кораблей.

Подчеркнув актуальность обеспечения слаженности судоходных сообщений, президент Сердар Бердымухамедов поручил принять целевые меры, направленные на дальнейшую модернизацию портового хозяйства.

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