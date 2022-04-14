Президент Туркменистана и премьер-министр Японии провели телефонные переговоры

Приоритетные вопросы туркменско-японского взаимодействия обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Стороны подчеркнули стремление Туркменистана и Японии и далее укреплять политический диалог, эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Президент Туркменистана и глава Правительства Японии были единодушны во мнении, что Ашхабад и Токио успешно сотрудничают в рамках диалога «Центральная Азия + Япония», который является важной платформой для обсуждения актуальных вопросов.

В ходе беседы было также подчеркнуто, что на протяжении многих лет ведущие японские компании работают в различных отраслях экономики Туркменистана. В качестве примера были приведены реализованные совместные проекты в химической, газоперерабатывающей и электроэнергетической отраслях.

Выразив главе японского правительства признательность за приглашение принять участие в четвертом Азиатско-тихоокеанском водном саммите, который состоится 23–24 апреля 2022 года в городе Кумамото, Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что сегодня рациональное и эффективное использование водных ресурсов является основным залогом устойчивого и стабильного развития.

В завершение беседы Сердар Бердымухамедов и Фумио Кисида пожелали друг другу здоровья и успехов, а дружественным народам двух стран – мира, благополучия и процветания. Телефонный разговор состоялся по инициативе японской стороны.

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