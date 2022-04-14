Президент Туркменистана посетил выставку Союза промышленников и предпринимателей страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил выставку Союза промышленников и предпринимателей, приуроченную к 14-летию создания этой организации.

Глава государства ознакомился с представленной в павильонах Акционерно-коммерческого банка «Рысгал» («Достаток») и «Аналитического и технологического центра» информацией о динамике развития предпринимательства в Туркменистане.

Также туркменский лидер осмотрел стенды туркменских компаний, выпускающих продовольствие, и в частности, кондитерские изделия и детское питание.

В ходе знакомства с экспозицией президент Туркменистана побеседовал с бизнесменами. Глава государства отметил, что производимые в стране товары, наряду с обес­печением продовольственного изобилия, должны также соответствовать стандартам экологичности и безопасности.

«Это особенно важно для увеличения объемов производства национальной продукции, а также наращивания экспортного потенциала страны», – сказал президент Сердар Бердымухамедов.

Он также подчеркнул, что развитие частного сектора национальной экономики и поддержка предпринимательских инициатив являются одними из приоритетов государственной политики Туркменистана.

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