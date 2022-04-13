|13.04.22 10:02
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Президент Туркменистана поздравил российского космонавта с Днем космонавтики
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравление уроженцу Туркменистана, Герою Туркменистана и Российской Федерации, летчику-космонавту Олегу Кононенко с Днем космонавтики.
Отметив его почетную и ответственную работу, глава государства пожелал ему крепкого здоровья, счастья и новых открытий в космонавтике.
Российский космонавт Олег Кононенко родился в туркменском городе Чарджоу (ныне – Туркменабад) в 1964 году. В сентябре 2019 года указом президента Туркменистана ему было присвоено звание Герой Туркменистана.
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