|13.04.22 09:39
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В столице Туркменистана построят вуз для предпринимателей
В Ашхабаде будет построено высшее учебное заведения Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Соответствующее постановление подписал президент Сердар Бердымухамедов.
Документ предписывает Центральному банку в целях государственной поддержки частного сектора экономики Туркменистана и обеспечения этой сферы высококвалифицированными специалистами выделить кредит акционерно-коммерческому банку «Рысгал» («Достаток») на строительство в Ашхабаде высшего учебного заведения Союза промышленников и предпринимателей.
Документом предписано приступить к строительным работам в апреле 2022 года и сдать объект в полной готовности к эксплуатации в сентябре 2025 года.
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