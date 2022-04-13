В столице Туркменистана построят вуз для предпринимателей

В Ашхабаде будет построено высшее учебное заведения Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Соответствующее постановление подписал президент Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает Центральному банку в целях государственной поддержки частного сектора экономики Туркменистана и обеспечения этой сферы высококвалифицированными специалистами выделить кредит акционерно-коммерческому банку «Рысгал» («Достаток») на строительство в Ашхабаде высшего учебного заведения Союза промышленников и предпринимателей.

Документом предписано приступить к строительным работам в апреле 2022 года и сдать объект в полной готовности к эксплуатации в сентябре 2025 года.

© TURKMENISTAN.RU, 2022