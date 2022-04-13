В столице Туркменистана открылся форум предпринимателей

В Ашхабаде начали работу выставка и конференция Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), посвященные 14-й годовщине образования этой организации, объединяющей более 27 тысяч представителей туркменского бизнеса.

Свои стенды на выставке демонстрируют около двухсот экспонентов, в том числе структурные подразделения СППТ, акционерно-коммерческий банк «Рысгал» («Достаток»), крупные предприятия и хозяйственные общества, реализующие масштабные государственные проекты как в столице, так и в регионах страны.

Традиционно широко на выставке представлена работа туркменского бизнеса, специализирующегося в области АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности. Сегодня предприниматели выпускают в широком ассортименте мясомолочные продукты, детское питание, фруктовые и овощные концентраты, соки, майонез, мороженое, консервированную продукцию, рыбные деликатесы, разнообразные кондитерские изделия.

Большой интерес посетителей выставки вызвала экспозиция хозяйственного общества «Айдын гиджелер» («Ясные ночи») – производителя современной промышленной и электронной продукции. Ассортимент товаров этого предприятия постоянно расширяется и включает сотовые телефоны с двумя sim-картами, смартфоны, различные виды моноблоков, смарт-телевизоры, сплит-кондиционеры, распределители Интернет-сети – роутеры, а также кулеры для охлаждения и нагрева питьевой воды. Продукция компании успешно конкурирует на туркменском рынке с продукцией иностранных производителей.

Достижения туркменских предпринимателей и новые задачи, связанные с внедрением инновационных технологий, реализацией мер по развитию частного сектора, были обсуждены в ходе конференции, сос­тоявшейся во второй половине дня в здании Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Участники форума заслушали отчеты о работе СППТ в различных отраслях экономики и обсудили ход выполнения крупных госзаказов и инвестиционных проектов.

В рамках предпринимательского форума были заключены двусторонние торговые соглашения между туркменскими и иностранными компаниями. Так, частные товаропроизводители Туркменистана заключили с зарубежными партнерами 63 контракта на общую сумму более 145 миллионов долларов США. Наряду с этим, члены Союза промышленников и предпринимателей заключили 51 договор о взаимной внутренней торговле на общую сумму более 36 миллионов манатов.

На конференции также состоялось подведение итогов конкурса СППТ «Лучший предприниматель года» в различных номинациях.

Приветственное послание участникам выставки и конференции СППТ направил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава Туркменистана отметил значение отраслевого сотрудничества между государством и частным сектором, широкого внедрения эффективных методов хозяйствования и активного привлечения предпринимателей к этой работе в условиях рыночных отношений.

«Развитию малого, среднего и крупного бизнеса, увеличению доли частного сектора в национальной экономике мы и в дальнейшем будем уделять особое внимание. Продолжим активизировать инвестиционную политику, направленную на поддержку бизнес-инициатив молодёжи, развитие производственных структур», – подчеркнул в своем приветствии туркменский лидер.

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