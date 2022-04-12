На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 63 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 63 сделки на 24 миллиона 304 тысячи долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции приобрели автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Сжиженный газ производства Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, а также госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменхимия» был приобретен предпринимателями из Турции, Болгарии, Афганистана и Узбекистана. Также коммерсантам из России были реализованы хлопчатобумажная пряжа, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен, гранулят и агломерат полипропиленовой пленки, а также прокаленный нефтяной кокс и некондиционный полипропилен производства ТКНПЗ. Кроме того, были закуплены полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия») и ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила 45 миллионов 547 тысяч манатов.

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