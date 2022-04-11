Подведены итоги социально-экономического развития Туркменистана за первый квартал 2022 года

Итоги социально-экономического развития Туркменистана за первый квартал 2022 года были подведены на расширенном заседании правительства страны.

На заседании было отмечено, что в соответствии с итоговыми данными всех министерств и отраслевых ведомств, в целом объем произведенной продукции, в сопоставлении с тем же периодом прошлого года, вырос на 11,1 процента.

За январь–март текущего года на 10,4 процента увеличился объем розничного товарооборота, а объем внешней торговли вырос на 40,9 процента за счет увеличения экспортных и импортных операций.

Также на заседании было подчеркнуто, что размеры заработной платы по крупным и средним предприятиям страны в сопоставлении с соответствующим периодом 2021 года увеличились на 10,4 процента. Особо было отмечено, что свое­временно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии.

Заслушав отчеты, президент Сердар Бердымухамедов привлек внимание руководителей экономического блока правительства к необходимости постоянного мониторинга экономики и финансового положения в стране с учетом сложившейся ситуации в мировой экономике. Наряду с этим глава Туркменистана распорядился расширить программу кредитования малых и средних предприятий, а также проанализировать программу создания новых рабочих мест, особенно в регионах страны.

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