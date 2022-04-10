Президент Туркменистана провел переговоры с вице-премьером России

Президент Сердар Бердымухамедов принял заместителя председателя правительства России, сопредседателя Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству Алексея Оверчука. Российский вице-премьер прибыл в Ашхабад с рабочим визитом во главе правительственной делегации.

В ходе переговоров было отмечено, что Туркменистан и Российская Федерация успешно сотрудничают в двустороннем формате и в рамках международных структур, о чём свидетельствует взаимная поддержка международных инициатив и предложений. Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив наличие значительного потенциала взаимодействия в таких ключевых секторах, как торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, легкая и перерабатывающая промышленность, транспорт, коммуникации и т.д. В этой связи была отмечена роль Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству как эффективного механизма реализации достигнутых договоренностей и диверсификации экономических связей.

Особый акцент на переговорах был сделан на вопросах развития партнерства в области освоения Каспия. В частности, собеседники обсудили возможности взаимодействия в области судостроения.

В этот день также состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству – вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова и вице-премьера России Алексея Оверчука. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями относительно новых направлений двустороннего партнерства и расширения взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Россией.

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