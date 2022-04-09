Назначены советники президента Туркменистана по нефтегазовым и сельскохозяйственным вопросам В Туркменистане, в целях дальнейшего совершенствования работы топливно-энергетического и агропромышленного комплексов страны, введены две новые должности советников президента Туркменистана по нефтегазовым и сельскохозяйственным вопросам. Соответствующие документы на расширенном заседании правительства по итогам первого квартала 2022 года, подписал президент Сердар Бердымухамедов. Указом главы государства Аширгулы Беглиев назначен советником президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам. Другим указом главы государства Аннагелди Язмырадов назначен советником президента Туркменистана по сельскохозяйственным вопросам. © TURKMENISTAN.RU, 2022