Президенты Туркменистана и России провели телефонные переговоры

Ключевые вопросы развития туркменско-российских отношений обсудили в ходе телефонного разговора президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава Туркменистана поздравил своего российского коллегу и дружественный народ России с 30-летием установления ­дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией.

Отметив, что за эти годы межгосударственный диалог, основанный на принципах дружбы, доверия и доб­рососедства, успешно развивается по самому широкому спектру направлений, Сердар Бердымухамедов выразил российскому лидеру признательность за его вклад в расширение туркменско-российского партнерства.

В ходе переговоров собеседники отметили позитивную динамику развития связей в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной и других областях. Особое внимание было уделено экономическому взаимодействию Туркменистана и России, в частности, росту двустороннего товарооборота.

Подчеркнув актуальность запланированного визита в Ашхабад правительственной делегации России во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком, президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что предстоящие переговоры определят новые направления партнерства и придадут дополнительный импульс укреплению взаимовыгодного сотрудничества.

© TURKMENISTAN.RU, 2022