Президент Туркменистана поздравил президента России с 30-летием установления дипотношений

Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично направил поздравления президенту Владимиру Путину и всему дружественному народу Российской Федерации страны по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией.

Президент Туркменистана отметил динамичное развитие туркменско-российских торгово-экономических связей, а также высказался за продвижение прямых контактов между бизнес-кругами и усиление взаимодействия правительственных структур. Туркменский лидер подтвердил готовность и далее содействовать развитию стратегического парт­нерства, отвечающего долгосрочным интересам двух народов.

В завершение своего послания Сердар Бердымухамедов пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, счастья и новых успехов в работе, а дружественному народу России – дальнейшего прогресса и процветания.

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