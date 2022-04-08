|08.04.22 09:47
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Президент Туркменистана поздравил президента России с 30-летием установления дипотношений
Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично направил поздравления президенту Владимиру Путину и всему дружественному народу Российской Федерации страны по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией.
Президент Туркменистана отметил динамичное развитие туркменско-российских торгово-экономических связей, а также высказался за продвижение прямых контактов между бизнес-кругами и усиление взаимодействия правительственных структур. Туркменский лидер подтвердил готовность и далее содействовать развитию стратегического партнерства, отвечающего долгосрочным интересам двух народов.
В завершение своего послания Сердар Бердымухамедов пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, счастья и новых успехов в работе, а дружественному народу России – дальнейшего прогресса и процветания.
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