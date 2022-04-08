Президент Туркменистана принял участие в массовом велопробеге в честь Всемирного дня здоровья

В Ашхабаде при участии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялся массовый велопробег, посвященный Всемирному дню здоровья.

В велопробеге, который стартовал рано утром в южной части туркменской столицы, приняли участие руководители правительства, парламента, силовых структур, министерств, ведомств, мэрии Ашхабада, общественных организаций, СМИ и студенческая молодежь.

Дав старт массовому велопробегу, президент Туркменистана возглавил колонну велосипедистов. По завершении велопробега президент Сердар Бердымухамедов, обращаясь к членам правительства, подчеркнул необходимость продолжения комплексной работы по дальнейшему вовлечению широких слоев населения в занятия физической культурой и спортом, упрочению в обществе принципов здорового образа жизни.

Массовые велопробеги и различные спортивные мероприятия в честь Всемирного дня здоровья были проведены во всех регионах Туркменистана.

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