|08.04.22 08:15
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Президент Туркменистана принял участие в массовом велопробеге в честь Всемирного дня здоровья
В Ашхабаде при участии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялся массовый велопробег, посвященный Всемирному дню здоровья.
В велопробеге, который стартовал рано утром в южной части туркменской столицы, приняли участие руководители правительства, парламента, силовых структур, министерств, ведомств, мэрии Ашхабада, общественных организаций, СМИ и студенческая молодежь.
Дав старт массовому велопробегу, президент Туркменистана возглавил колонну велосипедистов. По завершении велопробега президент Сердар Бердымухамедов, обращаясь к членам правительства, подчеркнул необходимость продолжения комплексной работы по дальнейшему вовлечению широких слоев населения в занятия физической культурой и спортом, упрочению в обществе принципов здорового образа жизни.
Массовые велопробеги и различные спортивные мероприятия в честь Всемирного дня здоровья были проведены во всех регионах Туркменистана.
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