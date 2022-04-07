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07.04.22 08:44

Президент Туркменистана назначил глав военных и правоохранительных ведомств страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил руководителей «силового» блока правительства страны. Соответствующие указы и постановления глава государства подписал на расширенном заседании Государственного совета безопасности Туркменистана.

Президент Туркменистана назначил генерал-лейтенанта Бегенча Гундогдыева  министром обороны, государственного советника юстиции 3 класса Батыра Атдаева – Генеральным прокурором, подполковника полиции Мухаммета Хыдырова – министром внутренних дел, полковника Гурбанмырата  Аннаева –  министром национальной безопасности, полковника Язгелди  Нурыева – начальником Государственной пограничной службы Туркменистана – командующим Пограничными войсками,  старшего советника юстиции Мереттагана Таганова – министром юстиции,  полковника Максата Худайкулыева – председателем Государственной таможенной службы и подполковника Назара Атагараева – председателем Государственной миграционной службы.

В целях совершенствования деятельности Кабинета министров Туркменистана глава государства подписал постановление, упраздняющее должность заместителя председателя правительства по безопасности, военным и правовым вопросам.

Также президент Туркменистана освободил генерал-полковника Чарымырата Аманова от должности секретаря Государственного совета безопасности Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Постановлением главы государства секретарем Государственного совета безопасности назначен министр обороны, генерал-лейтенант Бегенч Гундогдыев.

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