Президент Туркменистана назначил министров и глав отраслевых ведомств Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках формирования нового правительства страны произвел назначения министров и глав отраслевых ведомств, подписав 28 указов. В соответствии с документами, Мухамметгелди Сердаров назначен министром экономики и финансов, Мухамметсейит Сылапов – министром труда и социальной защиты населения, Довлет Ташлиев – председателем Высшей контрольной палаты, Тойлы Мяликов – председателем Центрального банка, Мухамметгулы Ходжагулыев – председателем Главной государственной службы «Туркменские стандарты», Довлетгелди Аманмухаммедов – председателем Государственного комитета по статистики, Батыр Аманов – Государственным министром Туркменистана – председателем Государственного концерна «Туркменгаз», Гуванч Агаджанов – председателем Государственного концерна «Туркменнефть», Мердан Розыев – председателем Государственной корпорации «Туркменгеология», Гуванч Орунов – министром строительства и архитектуры, Баймырат Аннамаммедов – министром промышленности и строительного производства, Хаджымухаммет Реджепмырадов – министром энергетики, Сердаргелди Еламанов – председателем Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог, Ныязлы Ныязлыев – председателем Государственного концерна «Туркменхимия», Алланур Алтыев – министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Гуйзгелди Байджанов – председателем Государственного комитета водного хозяйства, Бегенч Чарыев – председателем Государственной товарно-сырьевой биржи, Гулмырат Агамырадов – министром спорта и молодежной политики, Ахмед Бердиев – генеральным директором Государственного объединения «Туркменские кони», Огулхаджат Ишангулыева – председателем Государственного объединения «Туркменковер», Оразмырат Гурбанназаров – министром торговли и внешнеэкономических связей, Гурбангуль Атаева – министром образования, Атагелди Шамырадов – министром культуры, Ресул Реджепов – министром текстильной промышленности, Нурмухаммет Аманнепесов – министром здравоохранения и медицинской промышленности, Арслан Аширов – председателем Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Акмырат Худайбердиев – председателем Туркменской государственной издательской службы и Мердан Газакбаев – председателем Государственного информационного агентства. Теперь президенту Туркменистана осталось назначить руководителей военных и правоохранительных ведомств. © TURKMENISTAN.RU, 2022