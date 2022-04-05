Благотворительный фонд имени экс-президента Туркменистана оплатил операции детям Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова оплатил операции десяти детям: сиротам и из малообеспеченных семей. Лечение проводилось в детских больницах Ашхабада, Лебапского и Марыйского велаятов (областей). Сейчас все маленькие пациенты находятся под наблюдением лучших врачей. Кроме того, в настоящее время медицинскими учреждениями страны ведется подготовка детей с врожденной патологией к проведению операций на сердце и сосудах. Финансирование этих операций также будет осуществлено за счет благотворительного фонда. Ранее благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова оплатил операции косметологического и ортопедического характера для 25 детей-сирот. © TURKMENISTAN.RU, 2022