На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 45 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 45 сделок на 26 миллионов 722 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, Афганистана, Мальты и Узбекистана приобрели автобензин, парафиновый гач, сжиженный газ и полипропилен, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Коммерсанты из Турции, Афганистана и Китая закупили сжиженный газ (ГК «Туркменгаз») и пиролизный бензин (ГК «Туркменхимия»).

За манатные средства предприниматели из Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на сумму 11 миллионов 605 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили упаковочную пленку (производства ТКНПЗ) и ковры ручной работы на общую сумму более 25 миллионов манатов.

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