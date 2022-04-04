Нижняя палата парламента Туркменистана приняла ряд актуальных законопроектов

Состоялось очередное, семнадцатое заседание нижней палаты парламента - Меджлиса Милли Генгеша шестого созыва, на котором был рассмотрен ряд законов и нормативно-правовых актов.

Согласно повестке дня, депутаты рассмотрели проекты законов «О ратификации Договора между Туркменистаном и Республикой Казахстан о делимитации туркмено-казахстанской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море», «О ратификации Соглашения между правительством Туркменистана и правительством Республики Казахстан о режиме туркмено-казахстанской государственной границы», «О ратификации Соглашения, учреждающего Международную Исламскую торгово-финансовую корпорацию», «О ратификации Акта о поправках к Уставу Международной организации труда», «О ратификации Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности», «О присоединении к рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе», «О присоединении к Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений», «О присоединении к Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров».

Кроме того, депутаты рассмотрели проекты законов о внесении изменений и дополнений в ряд нормативно-правовых актов.

На рассмотрение депутатов был представлен доклад Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане Яздурсун Гурбанназаровой, которая проинформировала о проделанной работе.

Важным пунктом повестки дня заседания стало обсуждение проекта Постановления Меджлиса Милли Генгеша «Об избрании Омбудсмена».

Как отмечалось, деятельность Уполномоченного по правам человека в Туркменистане регулируется соответствующим законом, отвечающим международным обязательствам страны в гуманитарной сфере, с учетом практики развитых демократических государств мира, и создающим прочные гарантии обеспечения Омбудсменом защиты прав и свобод человека и гражданина.

В соответствии с Законом «Об Омбудсмене» на рассмотрение депутатов были вынесены 3 кандидатуры, из которых посредством тайного голосования участники заседания сделали свой выбор. На должность вновь была избрана Яздурсун Гурбанназарова.

На заседании также обсужден проект Постановления Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана «О плане законотворческой деятельности Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана на 2022 год».

Вынесенные на рассмотрение нижней палаты парламента проекты законодательных актов были единодушно одобрены и приняты.

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