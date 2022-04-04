В столице Туркменистана ограничили движение автотранспорта в честь Всемирного дня здоровья

Мэрия и общественные организации Ашхабад выступили с инициативой о проведении экологической акции, посвящённой Всемирному дню здоровья. В ее рамках с 4 по 11 апреля нынешнего года с 8.00 до 18.00 улицы столицы будут открыты только для городских автобусов, автомобилей такси, а также другого общественного транспорта, обслуживающего население. В этой связи жителей и гостей города приглашают поддержать экологическую акцию и пересесть на велосипеды.

Организаторы акции отмечают, что велопробеги, будучи общественно значимыми акциями, проводимыми во многих странах в поддержку различных социальных, спортивных и экологических проектов, популярны и в Туркменистане. Велосипед объединяет жителей городов и сел страны, старшие и юные поколения.

Следует отметить, что Туркменистан является инициатором учреждения Всемирного дня велосипеда. По инициативе Ашхабада в апреле 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении Всемирного дня велосипеда, который отмечается 3 июня.

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