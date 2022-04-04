Президент Индии посетил памятные места и достопримечательности столицы Туркменистана

Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд в рамках государственного визита в Туркменистан посетил памятные места и достопримечательности Ашхабада.

Так, глава Индии приехал в мемориальный комплекс «Народная память» в юго-западной части столицы и возложил цветы к монументам защитникам Родины.

Затем кортеж высокого гостя направился в спорткомплекс «Багтыярлык», где Рам Натх Ковинд возложил цветы к памятнику Махатме Ганди. Памятник мыслителю, проповеднику мира и борцу за независимость Индии был открыт при участии премьер-министра Индии Нарендры Моди в ходе его официального визита в Туркменистан в июле 2015 года. Здесь, в сквере, президент Индии посадил молодое дерево как символ дружбы между народами Туркменистана и Индии, а также посетил центр йоги, расположенный в спорткомплексе.

После этого президент Республики Индия посетил Институт международных отношений МИД Туркменистана, где встретился с профессорско-преподавательским составом и студентами вуза, а также принял участие в открытии в этом вузе «Уголка Индии». На церемонии открытия было отмечено, что «Уголок Индии» станет базой для популяризации в Туркменистане историко-культурного и духовного наследия индийского народа, поскольку он полностью оснащен необходимыми информационными ресурсами, включая аудио- и видеоматериалы.

Во второй половине дня высокий гость приехал в Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, расположенный в живописных предгорьях Копетдага. Высокому индийскому гостю показали элиту ахалтекинского коневодства и рассказали об особенностях тренировки скакунов этой древней породы. Затем свое мастерство джигитовки продемонстрировала группа национальных конных игр «Галкыныш», известная своими победами на всемирных фестивалях циркового искусства и престижных международных конкурсах.

В заключение президент Республики Индия проследовал в Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули, где состоялся концерт с участием мастеров искусств страны.

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