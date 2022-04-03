В Ашхабаде состоялись переговоры президентов Туркменистана и Индии

Президент Сердар Бердымухамедов провел в Ашхабаде переговоры с президентом Республики Индия Рамом Натхом Ковиндом, прибывшим накануне в Туркменистан с государственным визитом.

В ходе встречи в формате «один на один» и с участием делегаций главы государств обсудили широкий спектр вопросов туркменско-индийского взаимодействия, где важное место занимает торгово-экономическая сфера. По мнению сторон, хорошие перспективы для развития взаимовыгодных связей имеются в энергетике, индустриальном и транспортном секторах, а также в области высоких технологий, сельском хозяйстве и торговле.

Особое внимание президенты уделили вопросам реализации таких крупных международных проектов, как строительство газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) и создание транспортных коридоров Центральная Азия – Ближний Восток и Юг – Север.

Стороны выразили уверенность, что сложение усилий в реализации потенциала двустороннего взаимодействия позволит в ближайшее время вывести торговлю между Туркменистаном и Индией на качественно новый уровень, значительно увеличить взаимный товарооборот и диверсифицировать его структуру.

Главы государств также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. В этой связи стороны обсудили ситуацию в Афганистане. Как отметил президент Сердар Бердымухамедов, здесь Туркменистан формулирует свою позицию, основываясь на единстве политического, экономического и гуманитарного аспектов оказания помощи и поддержки соседнему государству.

По его словам, в экономическом аспекте это активное вовлечение Афганистана в региональные и международные инфраструктурные проекты, интеграция страны в современные мирохозяйственные процессы. В гуманитарном плане Туркменистан выступает за оказание целенаправленной международной помощи афганскому народу в восстановлении и развитии социальной сферы.

«В этом контексте наша страна высоко оценивает усилия Индии в данном направлении, в том числе успешно проведенный 10-11 ноября 2021 года «Диалог по региональной безопасности по Афганистану» и принятую по его итогам Делийскую декларацию, являющуюся хорошей платформой на пути достижения общерегионального консенсуса по афганской повестке», – подчеркнул туркменский лидер.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы, связанные с пандемией COVID-19, подчеркнув необходимость эффективного международного взаимодействия в этой сфере.

Президент Рам Натх Ковинд пригласил главу туркменского государства посетить Республику Индия с государственным визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. В присутствии глав государств были подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области управления чрезвычайными ситуациями, в области молодежи, в области обмена финансовой информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также принята Программа сотрудничества в области культуры и искусства на 2022-2025 годы. По итогам переговоров главы двух государств приняли совместное туркменско-индийское заявление.

По завершении церемонии подписания документов, президенты Туркменистана и Индии выступили с обращениями к представителям средств массовой информации.

Во второй половине дня Рам Натх Ковинд посетил село Кипчак, где отдал дань памяти первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову, возложив цветы в его Мавзолее.

Затем высокий гость проследовал в южную часть Ашхабада, где возложил венок к Монументу независимости Туркменистана. По сложившейся традиции, здесь, на аллее почетных гостей, президент Индии посадил дерево, как символ туркменско-индийской дружбы.

В этот же день в столичном отеле «Йылдыз» состоялась встреча президента Республики Индия с жителями Туркменистана, получившими образование и прошедшими курсы повышения квалификации по линии индийской программы технического и экономического сотрудничества, Индийского совета по культурным связям, а также изучавшими хинди в вузах Туркменистана.

Вечером в честь высокого гостя президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дал официальный ужин, на котором главы двух государств обменялись речами.

Для супруги президента Индии Савиты Ковинд была подготовлена отдельная культурная программа. В ходе пребывания в Ашхабаде гостья посетила Дворец бракосочетаний «Багт кешги» («Дворец счастья»), где ознакомилась с особенностями национальной свадебной церемонии, осмотрела экспозицию Национального музея туркменского ковра, а также посетила столичный Центр торжеств «Гюль Заман» («Эпоха цветов»).

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