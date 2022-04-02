Президент Индии прибыл в Туркменистан с государственным визитом

Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд прибыл с первым в истории государственным визитом в Туркменистан.

В международном аэропорту Ашхабада, украшенном государственными флагами двух стран, главу Индии встретил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В ходе торжественной церемонии встречи лидеры двух стран обошли строй воинов Почетного ка­раула и отдали дань уважения Государственному флагу Туркменистана. После этого автомобильный кортеж высокого гостя в сопровождении почетного эскорта мотоцик­листов отбыл в отель «Йылдыз» («Звезда»).

Ожидается, что в ходе нынешних переговоров на высшем уровне в Ашхабаде будет обсужден широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, а также подписан пакет двусторонних документов, нацеленных на развитие туркменско-индийского партнерства, укрепление доверия и взаимопонимания между народами двух стран. В ходе встречи предусматривается обсуждение первоочередных задач расширения сотрудничества, в том числе вопросы реализации новых перспективных проектов как двустороннего, так и регионального значения.

© TURKMENISTAN.RU, 2022