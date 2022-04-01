Ашхабад и Баку наращивают взаимодействие в сфере транспорта, транзита и логистики

Утвержден туркменский состав Туркменско-азербайджанской совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики. Соответствующее постановление, на заседании правительства по видеосвязи, подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Подписывая документ, глава государства подчеркнул, что данная комиссия призвана сыграть важную роль в реализации крупных транспортно-логистических проектов, повышении транзитного и экспортного потенциала Ашхабада и Баку, а также в укреплении сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран.

Соглашение между правительствами Туркменистана и Азербайджана о создании Туркмено-азербайджанской совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики было подписано в ноябре 2018 года по итогам рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Ашхабад.

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