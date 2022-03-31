Представители стран СНГ познакомились с программой транспортной дипломатии Туркменистана

В штаб-квартире СНГ в Минске состоялось совместное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества и комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. В заседании приняли участие председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев и его заместители.

В ходе состоявшегося заседания ввыступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь, постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ Назаргулы Шагулыев, рассказавший о возможностях транспортной отрасли Туркменистана в рамках утвержденной в Туркменистане «Программы развития транспортной дипломатии на 2022–2025 годы». Он заострил внимание собравшихся на результатах, достигнутых в сфере создания туркменской транспортно-логистической системы, на перспективах ее развития.

В выступлении было подчеркнуто, что реализация целей и задач, поставленных в «Программе развития транспортной дипломатии на 2022–2025 годы», послужит дальнейшему укреплению потенциала транспортной сферы государства, многоплановому развитию международного взаимодействия, совершенствованию законодательной базы в отрасли. Новая внешнеполитическая стратегия Туркменистана предусматривает укрепление позиций страны как регионального центра межгосударственных транспортно-транзитных коридоров.

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