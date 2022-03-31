Туркменистан получил партию медицинского оборудования из Японии

В Центре неотложной скорой помощи Ашхабада состоялась церемония передачи партии медицинского оборудования из Японии в рамках проекта «Совершенствование системы здравоохранения Туркменистана посредством предоставления медицинского оборудования».

В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Чары Агамырадов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Туркменистане Ямамото Хироюки, постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, а также менеджер проекта Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Туркменистане Василий Толкачев.

Как отметил в своем выступлении посол Японии, на грантовые средства в рамках данного проекта было закуплено современное медицинское оборудование – рентгеновские аппараты, оборудование для искусственной вентиляции, ультразвукового исследования, бронхоскопии и т.д. По словам дипломата, стоимость проекта, который был запущен совместными усилиями правительства Японии и ЮНОПС в марте 2021 года, оценивается в 2,8 миллиона долларов США.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Чары Агамырадов подчеркнул в своем выступлении, что медицинское оборудование, полученное в рамках этого проекта, уже установлено в 50 медицинских учреждениях по всей стране и успешно используется туркменскими врачами.

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