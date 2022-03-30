В столице Туркменистана открылся Международный инвестиционный форум

В Ашхабаде начал работу двухдневный международный форум в гибридном формате по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана. Конференция организована государственными концернами «Туркменгаз», «Туркменнефть» и «Туркменхимия», а также государственной корпорацией «Туркменгеология» в партнерстве с хозяйственным обществом «Туркмен Форум» и при поддержке британской компании Gaffney Cline.

Цель форума – развитие международного партнерства в энергетическом секторе и привлечение прямых иностранных инвестиций в топливно-энергетический комплекс Туркменистана.

Во встрече принимают участие представители 90 компаний и организаций из 32 государств мира. Это руководители и представители туркменских и иностранных нефтегазовых компаний, международных финансовых институтов, организаций и дипмиссий, аккредитованных в Туркменистане, а также ведущие эксперты в сфере ТЭК.

Участники форума были ознакомлены с ситуацией в нефтегазовом секторе туркменской экономики и дальнейшими планами по его развитию. Было отмечено, что Туркменистан обладает мощной ресурсной базой, основой которого является одно из крупнейших в мире газовых месторождений «Галкыныш» («Возрождение»). Его запасы в совокупности с ближайшими залежами «Яшлар» и «Гаракел» оцениваются в 27,4 триллиона кубометров природного газа. Также было подчеркнуто, что флагманом взаимовыгодного транснационального сотрудничества является магистральный газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай, введенный в эксплуатацию в 2009 году и включающий в себя три параллельные линии газопровода.

В выступлениях иностранных участников конференции особое внимание было уделено обеспечению глобальной энергетической безопасности, охватывающей сферу производства энергоносителей, их транспортировку через транзитные страны и доставку к конечному потребителю.

Также в ходе форума состоялось прямое включение с выставочного павильона Туркменистана на Всемирной выс­тавке «ЭКСПО-2020» ­(Дубай) где была организована сессия «Роль Туркменистана в обеспечении региональной энергетической безопасности».

Участников инвестфорума с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В поздравительном послании главы государства отмечается, что эта встреча имеет огромное значение для обмена опытом между туркменскими и иностранными специалистами, налаживания дальнейшего сотрудничества и обсуждения взаимовыгодных проектов в нефтегазовой сфере.

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