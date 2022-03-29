На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 52 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрированы 52 сделки на 62 миллиона 199 тысяч долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из ОАЭ, Китая, Германии, Швейцарии, Турции и Афганистана приобрели базовое масло, топочный малосернистый мазут, нефтяной кокс, полипропилен и технический керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Предприниматели из Турции, Афганистана и Узбекистана закупили дизельное топливо, выработанное на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе. Помимо этого, коммерсантам из Великобритании и Киргизии были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, а также корни и корневища солодки.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен производства ТКНПЗ, полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия»), а также ковры ручной работы на 15 миллионов 602 тысячи манатов.

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