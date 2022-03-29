В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный принятию Генеральной Ассамблеей ООН туркменской резолюции «Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта в интересах устойчивого развития» и избранию Туркменистана членом Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) на период 2022–2028 годов. Во встрече приняли участие руководители и представители дипломатических миссий, работающих в Туркменистане, а также журналисты.

Выступая на брифинге, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отметил, что политические события, прошедшие недавно в стране, имеют огромное значение как с точки зрения внутреннего развития государства и общества, так и развития международной деятельности страны. Министр подчеркнул, что к началу 2022 года

Генеральной Ассамблеей ООН принято 17 резолюций, автором которых выступил Туркменистан.

По его словам, соавторами нынешней резолюции, которая призывает к всесторонней реализации Целей устойчивого развития, продвижению здорового образа жизни, развитию экологических видов транспорта и повышению уровня дорожной безопасности, выступили 62 государства.

В этой связи глава МИД Туркменистана заявил, что Ашхабад готов провести в 2022 году международную конференцию, посвященную роли велосипедного транспорта в обеспечении устойчивости и экологичности систем городского транспорта.

Касаясь вопроса избрания страны членом Комиссии ООН по праву международной торговли на период 2022–2028 годов, Мередов подчеркнул, что это результат планомерной реализации целей и задач, обозначенных в «Программе развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020–2025 годы» и «Внешнеторговой стратегии Туркменистана на 2021–2030 годы».

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