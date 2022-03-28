Генассамблея ООН принял резолюцию, инициированную Туркменистаном

На 61-м пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана единогласно принята резолюция «Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития». Соавторами этой резолюции выступили 62 государства.

В 2018 году по инициативе Туркменистана Генассамблеей ООН была принята резолюция об учреждении Всемирного дня велосипеда, который отмечается 3 июня. Как считают эксперты, популяризация велосипеда в мире решает проблемы экологии, уменьшая выбросы в атмосферу выхлопных газов, а также способствует утверждению в обществе принципов здорового образа жизни.

Также на 61-м пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан был избран членом Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) на период 2022–2028 годов.

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