В Ашхабаде обсудили вопросы вступления Туркменистана в ВТО

Состоялось очередное онлайн-заседание правительственной комиссии по вопросам вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию и консультативная встреча с Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН, посвященная упрощению процедур торговли.

В заседании с туркменской стороны приняли участие заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, руководители и представители ряда министерств и ведомств страны. Также во встрече участвовали представители секретариата ВТО, ЕЭК ООН, представители структур ООН, работающих в Туркменистане, и независимые эксперты. Стороны отметили активную динамику развития партнерства Туркменистана с ВТО, конечной целью которого является вступление страны в организацию в качестве полноправного члена

В ходе заседания туркменская сторона подчеркнула, что в рамках реализации двух этапов стратегии внешней торговли Туркменистана, планируется решение ряда задач по завершению подготовительных мер для вступления Туркменистана в организацию согласно соответствующей дорожной карте. Также на переговорах было отмечено, что вступление Туркменистана в ВТО в качестве полноправного члена будет способствовать дальнейшему развитию внешнеторговой системы и логистической инфраструктуры страны в новых реалиях.

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