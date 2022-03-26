Президент Туркменистана назначил вице-премьеров нового правительства

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил вице-премьеров нового правительства страны. Соответствующие документы глава государства подписал на первом после инаугурации заседании правительства по видеосвязи.

Прежде всего, туркменский лидер принял постановление «Об утверждении состава Кабинета минист­ров Туркменистана», включающего 9 заместителей председателя Кабинета министров, 17 министров и 20 руководителей отраслевых ведомств.

Затем глава государства подписал указы о назначениях вице-премьеров. В соответствии с документами, заместителями главы туркменского правительства назначены Мухаммедгулы Мухаммедов (экономика), Сапардурды Тойлыев (наука, образование и здравоохранение), Мяхриджемал Маммедова (культура и СМИ), Шахым Абдрахманов (нефтегазовый комплекс), Эсенмырат Оразгелдиев (сельское хозяйство), Чарымырат Пурчеков (промышленность, строительство и электроэнергетика), Чары Гылыджов (торговля и предпринимательство), Рашид Мередов (внешняя политика) и Чарымырат Аманов (силовые структуры).

Также Рашид Мередов назначен главой МИД Туркменистана, а Чарымырат Аманов – секретарем Государственного совета безопасности страны.

Кроме того, указом президента Мамметхан Чакыев назначен генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана.

Подавляющее большинство вице-премьеров работали в прежнем правительстве и были переназначены на свои должности. Принимая эти решения, президент Сердар Бердымухамедов отметил большой опыт работы назначенных. Единственной новой персоной среди вице-премьеров является Мухаммедгулы Мухаммедов, занявший пост вице-премьера по экономике, который до избрания главой государства занимал Сердар Бердымухамедов.

После назначений, обращаясь к членам Кабинета министров, глава государства поручил им в течение недели предложить достойные кандидатуры на должности руководителей курируемых отраслей, что отвечает требованиям законодательства, предписывающего в месячный срок сформировать новый состав правительства страны.

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