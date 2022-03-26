Президент Туркменистана принял главу Совета старейшин Организации тюркских государств

Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырыма, прибывшего в Ашхабад во главе делегации.

Гость передал туркменскому лидеру слова приветствия от президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и поздравил с убедительной победой на проведённых 12 марта президентских выборах.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил главу Совета старейшин ОТГ и подчеркнул, что углубление сотрудничества с братскими тюрко­язычными странами, в том числе с Турцией, выступает важным вектором внешнеполитического курса государства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития партнерства Туркменистана со структурами Организации тюркских государств. В этой связи было отмечено, что большие перспективы в этой сфере открываются в связи со вступлением Туркменистана в ОГТ в статусе наблюдателя на VIII саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств, прошедшем в Стамбуле в ноябре минувшего года.

Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым также был принят председателем верхней палаты парламента – Халк Маслахаты (Народного Совета) Милли Генгеша (Национального Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

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