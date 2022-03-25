Народный артист Туркменистана Атагельды Гарягдыев отметил 70-летие Народный артист Туркменистана, профессор кафедры сольного пения Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Атагельды Гарягдыев отметил свое 70-летие концертом «Для друзей». Чтобы поздравить маэстро, студенты и преподаватели консерватории, актеры столичных театров и многочисленные поклонники таланта Атагельды Гарягдыева пришли в Туркменский музыкально-драматический театр имени Махтумкули. Концерт был составлен таким образом, что после каждого выступления певца на сцену с поздравлениями выходили деятели культуры и искусств, представители творческих коллективов. В этот вечер поклонники таланта Гарягдыева наградили его морем цветов и несмолкающими овациями. © TURKMENISTAN.RU, 2022