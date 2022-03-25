Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
25.03.22 10:46

Народный артист Туркменистана Атагельды Гарягдыев отметил 70-летие

Народный артист Туркменистана, профессор кафедры сольного пения Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Атагельды Гарягдыев отметил свое 70-летие концертом «Для друзей».

Чтобы поздравить маэстро, студенты и преподаватели консерватории, актеры столичных театров и многочисленные поклонники таланта Атагельды Гарягдыева пришли в Туркменский музыкально-драматический театр имени Махтумкули.

Концерт был составлен таким образом, что после каждого выступления певца на сцену с поздравлениями выходили деятели культуры и искусств, представители творческих коллективов. В этот вечер поклонники таланта Гарягдыева наградили его морем цветов и несмолкающими овациями.

© TURKMENISTAN.RU, 2022
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2022 Turkmenistan.ru