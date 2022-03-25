|25.03.22 09:31
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Президент Туркменистана подписал указ об объявлении очередного призыва на военную службу
Президент Сердар Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных сил Туркменистана и других войск страны военнослужащих, прошедших военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу.
В соответствии с документом, в апреле – июне 2022 года из Вооруженных сил и других войск Туркменистана, будут уволены в запас военнослужащие, прошедшие военную службу по призыву и отслужившие установленные законом сроки.
Согласно указу, в апреле – июне 2022 года на военную службу будут призваны граждане Туркменистана, не имеющие права на отсрочку от призыва, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждане до 27 лет, потерявшие право на отсрочку от призыва на военную службу.
Президент Туркменистана также подписал распоряжение, согласно которому руководителям военных и правоохранительных ведомств поручено провести увольнение военнослужащих в торжественной обстановке, согласно планам увольнения, и поощрить отличников боевой и общественно-гуманитарной подготовки.
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