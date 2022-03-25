Президент Туркменистана принял участие в открытии жилого комплекса для сотрудников МВД

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии коттеджного комп­лекса для сотрудников МВД в северной части Ашхабада.

Глава государства посетил один их коттеджей, где новоселье справляет многодетная семья водителя Ашхабадского управления полиции МВД Язмырата Чулиева. Сердар Бердымухамедов поздравил новоселов, а также поинтересовался планировкой и обустройством комнат.

Во время осмотра дома президент Туркменистана пообщался с детьми и вручил членам семьи памятные подарки.

Строительство домов по заказу МВД осуществляет подведомственная строительная компания. Каждый двухэтажный коттедж состоит из пяти просторных комнат, спроектированных для обеспечения максимального комфорта для проживающих. При возведении таких домов учитываются особенности традиционного уклада жизни и современные потребности жильцов. На придомовом участке площадью в 8 соток достаточно места для ведения хозяйства и занятий огородничеством или садоводством. При строительстве коттеджей использованы высококачественные стройматериалы, произведенные из местного сырья.

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