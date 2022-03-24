Глава МИД Туркменистана провел серию двусторонних встреч в Исламабаде Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел в Исламабаде ряд двусторонних переговоров на полях 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. В частности, Мередов встретился главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым. Стороны подчеркнули важность значительного потенциала развития туркменско-киргизсикх отношений по широкому спектру вопросов в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере. Глава МИД Туркменистана провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Дипломаты отметили эффективность двустороннего политико-дипломатического диалога и подчеркнули, что регулярные встречи в верхах придают мощный импульс развитию туркмено-турецкого взаимодействия. Также Рашид Мередов провел переговоры с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Файсалом Бин Фархан Аль-Саудом. Стороны рассмотрели актуальные вопросы туркмено-саудовской повестки дня в политической, экономической и культурно. В этой связи была отмечена позитивная динамика развития межгосударственных связей и выражена необходимость активизации контактов на высшем уровне. © TURKMENISTAN.RU, 2022