Туркменистан принял участие в 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), прошедшей в Исламабаде. Ежегодная встреча глав внешнеполитических ведомств мусульманских стран прошла под девизом «Построение партнерства во имя единства, справедливости и развития». Р. Мередов, выступая на сессии, проинформировал о результатах выборов президента Туркменистана, прошедших 12 марта, и поблагодарил наблюдателей от ОИС за активный мониторинг избирательного процесса. Глава МИД Туркменистана подчеркнул важность инициативы Ашхабада по формированию новой философии современных международных отношений, названной «Диалог – гарантия мира». Говоря о вопросе поддержки Афганистана, министр подчеркнул, что позиция Туркменистана основана на понимании единства политического, экономического и гуманитарного аспектов афганской проблематики. Глава туркменского внешнеполитического ведомства также привлек внимание участников сессии к необходимости дальнейшего развития партнерства в сфере международного транспорта. В этой связи участники форума были проинформированы, что конференция министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, проводимая ООН в сотрудничестве с туркменским правительством, состоится в августе 2022 года в Туркменистане. © TURKMENISTAN.RU, 2022