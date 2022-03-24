Туркменские издания на книжной выставке в Минске В столице республики Беларусь проходит 29-я Минская международная книжная выставка-ярмарка. Книжный фестиваль организован Министерством информации Республики Беларусь при активном содействии дипломатических миссий, аккредитованных в Белоруссии, а также ведущих белорусских книжных изданий и высших учебных заведений города Минска. Центральным место на выставке отведено экспозициям дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Беларусь, в том числе посольства Туркменистана. Туркменский стенд на выставке рассказал о наиболее ярких национальных издательских проектах, продемонстрировал книги и журналы по истории, культуре и искусству страны. © TURKMENISTAN.RU, 2022