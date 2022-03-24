|24.03.22 08:21
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Туркменские издания на книжной выставке в Минске
В столице республики Беларусь проходит 29-я Минская международная книжная выставка-ярмарка.
Книжный фестиваль организован Министерством информации Республики Беларусь при активном содействии дипломатических миссий, аккредитованных в Белоруссии, а также ведущих белорусских книжных изданий и высших учебных заведений города Минска.
Центральным место на выставке отведено экспозициям дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Беларусь, в том числе посольства Туркменистана. Туркменский стенд на выставке рассказал о наиболее ярких национальных издательских проектах, продемонстрировал книги и журналы по истории, культуре и искусству страны.
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