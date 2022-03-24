Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
24.03.22 08:21

Туркменские издания на книжной выставке в Минске

В столице республики Беларусь проходит 29-я Минская международная книжная выставка-ярмарка.

Книжный фестиваль организован Министерством информации Республики Беларусь при активном содействии дипломатических миссий, аккредитованных в Белоруссии, а также ведущих белорусских книжных изданий и высших учебных заведений города Минска.

Центральным место на выставке отведено экспозициям дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Беларусь, в том числе посольства Туркменистана. Туркменский стенд на выставке рассказал о наиболее ярких национальных издательских проектах, продемонстрировал книги и журналы по истории, культуре и искусству страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2022
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2022 Turkmenistan.ru