На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 86 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 86 сделок на 219 миллионов 229 тысяч долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Великобритании, Афганистана, Турции, Швейцарии, Узбекистана и Киргизии приобрели гидроочищенное дизельное топливо, автобензин, авиационный и осветительный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана закупили карбамид и автобензин марки ЕКО (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, коммерсантам из Турции, Китая, Азербайджана и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная пряжа, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции закупили хлопчатобумажную пряжу на 4 миллиона 263 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели суммарный нефтяной кокс и полипропилен (производства ТКНПЗ), а также ковры ручной работы на общую сумму 21 миллион 31 тысячу манатов.

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