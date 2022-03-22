Туркменистан отмечает Международный день Новруз

Туркменистан отмечает национальный праздник весны – Международный день Новруз. Красочные фольклорно-этнографические представления, яркие костюмы, песни и танцы, пришедшие из глубины веков, подчеркивают символичность этого древнего праздника, отмечаемого в честь пробуждения природы и обновления жизни.

Главные события Новруза проходят в северной части Ашхабада на берегу Каракум-реки. Здесь построено старинное туркменское село с юртами, подворьями, дымящимися казанами и, конечно же, с восточным базаром. А в селе проходит пышный и веселый туркменский той (праздник). Гостей здесь встречают стихами, песнями и танцами.

В выставочной части села – сельскохозяйственная экспозиция, где представлены старинные орудия труда для сева, полива, уборки урожая. Здесь же гости праздника могут узнать, как в старину пряли шерсть, плели камышовые циновки, изготавливали кошмы. Тут же можно увидеть, как искусные повара готовят блюда национальной кухни. И не только увидеть, но и оценить мастерство кулинаров.

Праздничные торжества в честь Международного дня Новруз прошли во всех регионах Туркменистана. Президент Сердар Бердымухамедов поздравил народ страны с праздником Новруз-байрам.

«Этот праздник, прочно вошедший в жизнь не только туркмен, но и всех восточных народов, стал торжеством мира, гуманизма, дружбы и братства. Будучи символом возрождения, цветения и обновления, Новруз сплачивает народы, объединяя их и развивая доверительные отношения», – отмечается в поздравлении главы государства.

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