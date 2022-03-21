В столице Туркменистана открылась художественная выставка «Пришла весна – пришел Новруз»

Выставка работ художников Туркменистана под названием «Весна пришла – пришел Новруз» открылась в Центре выставок изобразительного искусства. Здесь представлено более 140 живописных полотен, ювелирных украшений и керамических изделий, посвященных древнему празднику Новруз, который символизирует обновление природы.

Большой интерес посетителей выставки вызвали городские пейзажи Тамары Киселевой и Натальи Калугиной, картины «Весна» Довлетмурада Гуртмурадова, выполненная стиле фотореализма, «Абстракция» Ширин Абаевой, «Натюрморт» Оразклыча Овезова, «Розы» Керима Оразбердыева и другие работы.

Все работы, представленные на выставке, изображают изящество цветущей природы и подсказывают зрителям, что в мир пришла весна, пришел Новруз.

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