Президент Туркменистана дал старт весенней озеленительной кампании

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дал старт весенней озеленительной кампании, приуроченной к Международному дню Новруз.

Ранним утром президентский автомобиль подъехал к месту посадок деревьев в предгорьях Копетдага в южной части Ашхабада. Здесь главу государства встретили руководители обеих палат туркменского парламента, члены правительства, представители министерств, ведомств и жители столицы. Президент страны посадил первое деревце, дав старт нынешней озеленительной акции. Следуя примеру главы государства, все участники озеленительной акции приступили к посадке деревьев.

Озеленительная кампания стартовала во всех регионах Туркменистана. Помимо посадок новых деревьев, по всей стране были проведены работы по уходу за молодыми лесопосадками. Всего в этом году, согласно постановлению президента Туркменистана, предстоит посадить три миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда.

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