В Ашхабаде состоялась церемония инаугурации президента Туркменистана

В Ашхабаде, во Дворце Рухыет (Духовность), состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

В церемонии приняли участие депутаты обеих палат туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народного Совета) и Меджлиса Милли Генгеша (Национального Совета), вице-премьеры туркменского правительства, члены Государственного совета безопасности, представители политических партий, общественных объединений, главы дипломатических представительств, аккредитованных в Ашхабаде, представители национальных и зарубежных СМИ.

Под звуки торжественного марша воины почетного караула внесли в зал Государственный флаг Туркменистана, штандарт президента страны, Конституцию Туркменистана, отличительный знак президента Туркменистана и священный Коран.

Затем слово было предоставлено председателю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Гулмыраду Мырадову, который проинформировал присутствующих об итогах всенародных выборов главы государства, прошедших в стране 12 мар­та 2022 года. Глава Центризбиркома сообщил, что в целом по стране из 3 миллионов 460 тысяч 80 избирателей проголосовали 3 миллиона 362 тысячи 52 человека, что составляет 97,17 процента. По результатам голосования кандидат в президенты Сердар Бердымухамедов набрал 72,97 процента голосов избирателей и в соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана признан избранным президентом Туркменистана.

По традиции, перед новым главой государства расстелили белую кошму, в знак благословения в светлый путь и на добрые дела, а также подарили туркменский сачак (хлебную скатерть) как символ благополучия и достатка.

После этого избранный президент Туркменистана, положив правую руку на Конституцию страны, принес присягу на верность Родине и народу. Затем председатель Центризбиркома от имени всех граждан страны, вручил Сердару Бердымухамедову удостоверение президента Туркменистана, а почетные старейшины, представляющие все регионы государства - отличительный знак президента. После чего на инаугурации было торжественно объявлено, что в соответствии с Конституцией страны, избранный президент Туркменистана вступил в должность.

Затем глава туркменского государства обратился к участникам церемонии с речью, рассказав о наиболее актуальных задачах своего президентского срока.

По его словам, Туркменистан продолжит политику нейтралитета, основанную на добрососедстве, обоюдном уважении, равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми государствами мира.

Он отметил, что политические платформы Туркменистана в международных отношениях остаются неизменными, и государство будет полностью выполнять свои международные обязательства согласно Уставу ООН, действующим двусторонним и многосторонним договорам, соглашениям и конвенциям.

Он особо подчеркнул, что Туркменистан открыт для всех стран и народов мира и нацелен на развитие с ними торгово-экономических, культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей в будущем.

В экономике Туркменский лидер пообещал реализовать стратегию, нацеленную на масштабное развитие нефтегазовой отрасли Туркменистана и её интеграцию в международную энергетическую систему. Он также подчеркнул, что одним из главных направлений экологической политики Туркменистана станет работа над минимизацией негативного влияния изменения климата на окружающую среду и здоровье человека, а также снижение объёма выбросов в окружающую среду.

Завершая свое выступление, глава государства отметил, что для своевременного и качественного выполнения этих задач нужно мобилизовать все возможности, трудиться в единстве и сплоченности. Выступление президента Сердара Бердымухамедова было встречено продолжительными аплодисментами.

На этом церемония инаугурации завершилась, и глава государства на автомобиле, в сопровождении почетного конного эскорта, проехал к президентскому дворцовому комплексу «Огузхан», где принял парад Почетного караула и подразделений родов войск.

После этого глава государства проследовал в дворцовый комплекс «Огузхан», чтобы приступить к исполнению своих обязанностей на высшем государственном посту.

В этот же день, в соответствии с Конституцией Туркменистана, президент подписал постановление об отставке правительства, которому поручено исполнять свои обязанности до формирования нового состава Кабинета министров.

Также в честь вступления в должность президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова был дан официальный прием, а в ашхабадской мечети Хезрети Омар состоялся праздничный садака (ритуальная трапеза).

Вечером на площади перед Государственной трибуной состоялся концерт популярных артистов. Завершился праздник вступления в должность нового президента страны красочным фейерверком.

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