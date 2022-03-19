Агентство «Туркменсвязь» и Программа развития ООН подписали меморандум о сотрудничестве

Агентство «Туркменсвязь» и Программа развития ООН (ПРООН) по итогам встречи своих представителей в МИД Туркменистана, подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации.

Целью меморандума является расширение сотрудничества в области государственного управления. В частности, в Туркменистане предусматривается внедрить систему межведомственного электронного взаимодействия и усовершенствовать нормативно-правовую с учетом международного опыта в этой сфере. Таким образом, планируется реализация национальных приоритетов в области цифрового развития, изложенных в «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы» и «Государственной программе развития цифровой экономики в Туркменистане на 2021-2025 годы».

В рамках реализации договоренностей между Туркменистаном и ПРООН планируется повышение цифрового потенциала страны в области статистики, банковского дела, финансах, таможенных процедур, регистрации актов гражданского состояния и других государственных услугах.

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