Король Бахрейна поздравил нового президента Туркменистана с избранием на пост

Состоялся телефонный разговор между действующим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и королем Бахрейна Хамадом бин Иса Аль Халифой.

В ходе беседы глава Туркменистана рассказал монарху Бахрейна, что по итогам состоявшихся в стране 12 марта президентских выборов новым президентом избран Сердар Бердымухамедов. Туркменский лидер сообщил также, что он намерен продолжить работу на посту председателя верхней палаты туркменского парламента – Халк Маслахаты (Народного Совета) Милли Генгеша (Национального Совета).

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил короля Бахрейна за личный вклад в укрепление двусторонних отношений и передал телефонную трубку новоизбранному президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Поздравив нового главу Туркменистана с победой на президентских выборах, король Бахрейна пожелал ему успехов в ответственной деятельности на высшем государственном посту страны.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов поблагодарил собеседника за поздравления и подтвердил готовность к продолжению курса на развитие конструктивного партнерства с государствами арабского мира.

«Туркменистан намерен и впредь укреплять взаимовыгодные отношения с Королевством Бахрейн по всем направлениям», – сказал новый глава государства.

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