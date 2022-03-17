Александр Лукашенко поздравил Сердара Бердымухамедова с избранием на пост президента Туркменистана Состоялся телефонный разговор между действующим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Туркменский лидер сообщил главе Белоруссии, что согласно объявленным Центризбиркомом страны итогам проведенных 12 марта президентских выборов, новым главой государства избран Сердар Бердымухамедов. Гурбангулы Бердымухамедов также отметил, что намерен продолжить работу на посту председателя верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народного Совета) Милли Генгеша (Национального Совета). Действующий глава Туркменистана поблагодарил президента Республики Беларусь за вклад в развитие двусторонних отношений и передал телефонную трубку новоизбранному президенту Сердару Бердымухамедову. Поздравив избранного главу Туркменистана с убедительной победой на выборах, Александр Лукашенко пожелал ему успехов в работе на высшем государственном посту. Поблагодарив за поздравления, Сердар Бердымухамедов выразил готовность к продолжению курса на дальнейшее укрепление многопланового партнерства с Республикой Беларусь. В ходе беседы было отмечено, что между двумя странами исторически сложились добрые традиции дружбы и сотрудничества, отвечающие долгосрочным интересам народов Туркменистана и Белоруссии. © TURKMENISTAN.RU, 2022