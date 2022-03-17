Председатель КНР по телефону поздравил нового президента Туркменистана с избранием на пост

Состоялся телефонный разговор между действующим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов сообщил главе Китая, что по итогам состоявшихся в Туркменистане 12 марта выборах президента страны, новым главой государства избран Сердар Бердымухамедов. Действующий президент также сообщил, что намерен продолжить работу на посту председателя верхней палаты парламента - Халк Маслахаты (Народного совета) Милли Генгеша (Национального Совета) страны.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Си Цзиньпина за его личный вклад в укрепление туркменско-китайского сотрудничества и передал телефонную трубку новоизбранному президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Глава КНР поздравил нового главу туркменского государства с победой на выборах и пожелал ему больших успехов в ответственной деятельности на высшем государственном посту Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов в свою очередь поблагодарил Си Цзиньпина за поздравления и подтвердил готовность к продолжению внешнеполитического курса на дальнейшее развитие многопланового партнёрства с Китаем.

В ходе беседы был подчеркнут эффективный характер межгосударственного сотрудничества, успешно развивающегося в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В ряду приоритетов двустороннего партнерства был назван топливно-энергетический сектор. По мнению сторон, здесь символом взаимовыгодного сложения усилий выступает совместно построенный транснациональный газопровод, по которому туркменское «голубое топливо» поставляется в Китай. На переговорах было отмечено, что реализация этого проекта является конкретным примером долгосрочного сотрудничества, базирующегося на оптимальном балансе интересов всех участников – производителей, транзитеров и потребителей газа.

Стороны подчеркнули, что имеется солидный потенциал для наращивания взаимодействия в промышленном, транспортно-коммуникационном, логистическом, технологическом и других секторах экономики. Особое внимание было также уделено вопросам активизации взаимодействия в здравоохранении и спорте.

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