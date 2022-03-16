Действующий и новоизбранный президенты Туркменистана провели телефонные переговоры с рядом глав государств и правительств

Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и новоизбранный глава государства Сердар Бердымухамедов провели серию телефонных переговоров с рядом глав государств и правительств. В ходе этих переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана с этими странами в связи с избранием на прошедших 12 марта внеочередных президентских выборах нового главы туркменского государства.

Такие переговоры были проведены с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, президентом Пакистана Арифом Алви, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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